العراق يواجه تحديات من جبهات متعددة - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/01/26 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في تقرير لمعهد التمويل الدولي تحت عنوان (( العراق يواجه تحديات من جبهات متعددة )), أشار الى تأثير جائحة كورونا على التراجع الحاد في أسعار النفط والانتاج والذي أدى الى حدوث شلل في الاقتصاد العراقي , علما ان الشلل للاقتصادي العراقي لم يحدث بسبب انخفاض اسعار النفط فقط وانما هو نتيجة سوء الادارة والتخطيط ونتيجة الاعتماد الكلي على الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب فلو كان اقتصادنا الوطني اقتصادا متنوعا ......





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