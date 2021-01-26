رئيس الوزراء العراقي: الحكومة تسعى لإقامة مشاريع نفط وغاز كبرى في ذي قار

2021/01/26 | 10:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جمعا من شيوخ العموم لعشائر محافظة ذي قار ووجهائها.ووجه الكاظمي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بوضع خطّة خدمية عاجلة؛ لأجل تقديم الخدمات …

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