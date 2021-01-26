التربية تعلن جدول الامتحانات المهنية الخارجي (الدور التمهيدي)

2021/01/26 | 10:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشرت وزارة التربية، جدول الامتحانات المهنية الخارجي ( الدور التمهيدي ) للفروع والتخصصات للعام الدراسي (2020-2021) ، والتي ستنطلق يوم السبت الموافق 13 آذار 2021 ..

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