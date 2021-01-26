لجنة الأقاليم: تنسيق برلماني وحكومي لتحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات

2021/01/26 | 10:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -واع- مؤيد الفرطوسي

كشفت لجنة المحافظات والأقاليم النيابية،اليوم الثلاثاء، عن وجود فراغ تشريعي ورقابي بسبب غياب مجالس المحافظات .

وقال رئيس لجنة المحافظات والأقاليم النيابية شيروان الدوبرداني لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "هنالك فراغاً تشريعياً ورقابياً تعيشه المحافظات غير المرتبطة بإقليم وأن وجود مجالس المحافظات هو ضمان للا مركزية" مشيراً إلى أنه "سيكون هنالك تنسيق مع مجلس الوزراء لغرض تحديد يوم لانتخابات مجالس المحافظات" .

وأضاف أن "لجنة المحافظات والأقاليم بدأت بالاجتماعات مع اللجنة القانونية لغرض إكمال القانون ليتناسب مع قوانين مجلس النواب لغرض عرضه للقراءة الأولى والثانية للتصويت عليه وإرساله للحكومة من أجل تحديد يوم لانتخاب مجالس المحافظات".

وأشار الى أن "اللجنة التقت مع المحافظين خلال الأسبوع الماضي واستمعت الى ملاحظاتهم واليوم ستجتمع مع اللجنة المالية والمحافظين للاطلاع على الموازنة ووضع أهم نقاطها وتحريك المشاريع المهمة المتوقفة " .

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