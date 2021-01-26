فاوتشي: هذه الطريقة لارتداء الكمامة توفر حماية أكبر

2021/01/26 | 11:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح مستشار البيت الأبيض وكبير خبراء الأوبئة في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أن ارتداء قناعين للوجه في وقت واحد، يمكن أن يوفر حماية أكبر ضد فيروس كورونا المستجد.

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