2021/01/26 | 11:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جو بايدن يمدد قيود السفر على القادمين من أوروبا والبرازيل ويضيف جنوب أفريقيا) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جو بايدن يمدد قيود السفر على القادمين من أوروبا والبرازيل ويضيف جنوب أفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).