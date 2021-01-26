مكافحة المتفجرات تفكك ’رمانات’ يدوية وقذائف وصواريخ في عدة محافظات

2021/01/26 | 11:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الثلاثاء، رفع وتفجير عدد من العبوات والأحزمة الناسفة في عدد من محافظات البلاد خلال الـ٢٤ الساعة الماضية.

وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الثاني 2021) أنه "تمت معالجة عبوتين ناسفتين محليتي الصنع ومجموعة من الذخائر، ورمانتين هجوميتين، وقذيفة هاون، وصاروخ ضد الدروع بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت المديرية، "اما في محافظة واسط فقد تمت معالجة (٤٥) قطعة من المخلفات الحربية قرب مطار العزيزية".

وعلى صعيد متصل، "تمت معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في مدينة تلعفر، و(٣) رمانات في الجانب الايمن و(٤) أحزمة ناسفة لمنطقة تل الرمان، وقذيفة مدفع ضمن قاطع المسؤولية للجانب الأيمن بمحافظة نينوى".

وفي السياق، "تمت معالجة (22)عبوة ناسفة محلية الصنع بمدينة الفلوجة و ( 4) عبوات ناسفة في حصيبة الشرقية، وفق الإجراءات القياسية".

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