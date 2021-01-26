2021/01/26 | 11:03 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيّن عضو لجنة الصحة والبيئة الـنـيـابـيـة، حـسـن خــلاطــي، أن مليونا و600 ألـف جـرعـة مـن لقاح “فـايـزر” ستصل الـى الـعـراق نهاية شباط المقبل، فيما أوضح أن وزارة الصحة والبيئة اتفقت مبدئياً على استيراد 8 مـــلايـــين جـــرعـــة عــبــر مـنـصـة “كـوفـاكـس” وسـتـصـل فـي نيسان المقبل.

وقال خلاطي في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعه (7sky)، إن “الأنواع الــثــلاثــة مــن الـلـقـاحـات تــم الاتــفــاق عليها مـن قبل الـفـريـق المتخصص فـي وزارة الصحة، لكنها لـن تصل فــي وقـــت واحـــد بــل عـلــى دفــعــات”، مـشـيـراً إلــى أن “الـشـرائـح المـشـمـولـة بالتلقيح ستكون هي الأكثر عرضة للإصابة من سواها”.

وعـزا خلاطي، التأخير في وصـول اللقاحات إلى “أسباب لوجستية وفنية خاصة فــي مــا يـتـعـلـق بــالــشــركــة الاولـــى المـتـفـق مـعـهـا شـركـة “فــايــزر” الـتـي يـحـتـاج لـقـاحـهـا إلــى تـوفـر درجــات حــرارة مناسبة فـي حـاويـات نقلها كـمـا فــي أمـكـنـة خـزنـهـا”، مـوضـحـاً أن “الـتـخـصـيـصـات المــالــيــة لــشــراء اللقاحات مـن الـشـركـات المنتجة تم تأمينها وتـم التأكيد عليها بشكل مستمر”.

وأوضح “لم يتم تحديد الكمية الـتـي سـيـتـم اسـتـيـرادهـا من اللقاح البريطاني “أسترازينيكا” والــذي يبدو أنه أنسب من لقاح “فايزر” من ناحية الخزن والنقل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة النيابية: مليونا و600 جرعة من لقاح “فايزر” نهاية الشهر المقبل 7 SKY TV.

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