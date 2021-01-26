نائب: اجتماع الوفد المفاوض مع اللجنة المالية كان ايجابيا

2021/01/26 | 11:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان اول اجتماع له مع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الاجتماع كان ايجابيا وهناك اجتماعات اخرى ستجري لحين التوصل الى اتفاق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

واضاف: ان اعضاء اللجنة المالية طلبوا بعض المعلومات عن الواردات النفطية وغير النفطية في اقليم كوردستان حيث قدم الوفد المفاوض جميع تلك المعلومات الى اللجنة المالية وقام بالرد على اسئلة اعضاء اللجنة.

واشار الى ان الاجتماع بشكل عام كان ايجابيا، والوفد المفاوض قدم جميع المعلومات اللازمة للجنة المالية وسيبقى الوفد في العاصمة بغداد لحين الانتهاء من اعداد الموازنة.

PUKmedia خاص

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