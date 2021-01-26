إنطلاق حملة لبسط الامن في بغداد

2021/01/26 | 11:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت القوات الامنية صباح اليوم الثلاثاء، حملة تفتيش عن الاسلحة والاعتدة غير المرخصة في العاصمة الاتحادية بغداد، وذلك حسبما اعلنته مديرية الاستخبارات العسكرية.

وجاء في بيان للمديرية انه "استمرارا لمهامها في ضبط الأسلحة والاعتدة الغير مرخصة لبسط الامن والاستقرار وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ واستخبارات لواء المشاة ٤٤ ومقره وافواجه الثاني والثالث والرابع والوكالات الامنية ضمن قاطع المسؤولية واثر معلومات استخبارية بحملة تفتيش عن الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة في حي الجزائر بمنطقة الشعب شمالي بغداد"

وأضاف البيان أنه "خلال الحملة تم ضبط ٦ بنادق كلاشنكوف، و٣ مسدسات صوتية ، و٢٥ اطلاقة بندقية ،و٢ رمانة يدوية ،و٢ مخزن بندقية".

PUKmedia / مديرية الاستخبارات العسكرية

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