الرافدين يوجه بمنح قروض لأصحاب المحال والمهن الأخرى

2021/01/26 | 11:03 - المصدر: NRT عربية

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أموال في مصرف عراقي

فوتو: ارشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه مصرف الرافدين، الثلاثاء، فروعه في بغداد والمحافظات بمنح قروض 25 مليون للمحال والمهن الأخرى.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، اليوم، 26 كانون الثاني 2021، ان"المصرف وجه فروعه في بغداد والمحافظات بترويج معاملات منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من أصحاب المحال التجارية والمهن الأخرى لتصل الى 25 مليون دينار".

وأضاف أنه" تماشيا مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة ودعما للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة، فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار".



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وأشار البيان إلى أن "المصرف دعا المواطنين أصحاب المحلات والمهن الأخرى على مختلف أنواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

ر.إ

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