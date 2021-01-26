الاعلام الامني تعلن موجز القوات الامنية

2021/01/26 | 11:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت خلية الإعلام الأمني، موجز اخبار القوات الامنية ليوم 25 كانون الثاني الصادرة عن خلية الاعلام الامني.

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