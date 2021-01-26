اليوم.. قمة مثيرة بين إنتر وميلان في كأس إيطاليا

2021/01/26 | 11:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعةيستضيف ملعب جوزيبي مياتزا، القمة النارية بين إنتر ميلان وغريمه الدائم ميلان، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

يدخل ميلان مباراة اليوم رافعاً شعار “لا تراجع ولا استسلام”، حيث يسعى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لحصد أول ألقابه مع الفريق، ما سيدفعه لتقديم مباراة قوية لأخذ خطوة تقربه من تحقيق ذلك الإنجاز.

وسيحاول ميلان بذل كل طاقته لتحقيق الفوز على إنتر في لقاء الليلة ليصالح جمهوره، ويعود لطريق الانتصارات بعد الهزيمة المهينة وغير المتوقعة التي تلقاها “الروسونيري” من أتالانتا 3-0، في مباراة الجولة 19 من منافسات الدوري الإيطالي.

وعلى الجانب الآخر، يدخل إنتر مباراة الليلة بالقوة الضاربة، بعد فوزه على حامل اللقب يوفنتوس 2-9، في مباراة الجولة 18 من منافسات الدوري الإيطالي.

ويسعى إنتر في مباراة الليلة للثأر من “الروسونيري”، الذي فاز عليه 1-2، في آخر مواجهة بينهما بالجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي.

وكان ميلان تقابل مع إنتر ميلان في 59 مواجهة قبل لقاء الليلة، فاز الإنتر في 23 مباراة، بينما فاز “الروسونيري” في 19، وحسم التعادل 17 مواجهة.



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