استشهاد شخصين باعتداء ارهابي جنوب غرب ديالى

2021/01/26 | 11:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ديالىأعلن مسوؤل حكومي في ديالى، الثلاثاء، عن استشهاد شخصين باعتداء ارهابي جنوب غرب المحافظة.وقال مدير ناحية بني سعد (20كم جنوب غرب بعقوبة) نجم السعدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” شخصين استشهدا باعتداء ارهابي قرب قرية المرادية شرقي بني سعد بعد مهاجمتهم من قبل مركبة على طريق بني سعد- بعقوبة”.واضاف السعدي،ان” الاجهزة الامنية فرضت طوق مشدد وبدات اجراءت التحقيق”.وتشهد ديالى خروقات امنية بين فترة واخرى ما يؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين”.انتهى 25 ف

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