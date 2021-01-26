2021/01/26 | 11:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اصدرت وزارة الدفاع، الثلاثاء، ايضاحا بشأن إلحاق الطلاب المقبولين بالدورة ١١١.وافادت وزارة الدفاع، في بيان مقتضب تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، انه “سيتم إلحاق الطلاب المقبولين بالدورة (١١١) حال توفر التخصيص المالي لهم”.واكدت الوزارة، انه “تم إجراء المخاطبات الرسمية الخاصة مع وزارة المالية لغرض إطلاق التخصيص المالي لطلاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من وزارة الدفاع بشأن الطلاب المقبولين بالدورة ١١١ المركز الخبري الوطني.

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