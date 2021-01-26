2021/01/26 | 11:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن قيامها بحملة تفتيش عن الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة في العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، أن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية، في الفرقة ١١ واستخبارات لواء المشاة ٤٤ ومقره وافواجه الثاني والثالث والرابع والوكالات الامنية ضمن قاطع المسؤولية، واثر معلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة امنية للتفتيش عن الاسلحة غير المرخصة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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