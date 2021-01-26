2021/01/26 | 11:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت جبهة الانقاذ والتنمية، الدعوات المطالبة بإعدام المحكومين في السجون، بـ”الجائرة”، مضيفة ان هذه الاحكام لم تدقق، ولم يفرز الأبرياء عن المذنبين فيها.وقالت الجبهة في بيان صادر عنها: أنها “دأبت منذ البدء على الدعوة للحفاظ على الوحدة الوطنية، والتأكيد … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جبهة الانقاذ والتنمية: اعدام المحكومين في السجون العراقية جائرة ولم يتم الفرز بين الابرياء والمذنبين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جبهة الانقاذ والتنمية: اعدام المحكومين في السجون العراقية جائرة ولم يتم الفرز بين الابرياء والمذنبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).