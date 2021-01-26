نجاة حارس في مشروع دواجن الديوانية من محاولة اغتيال

2021/01/26 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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نجا أحد حراس مشروع دواجن الديوانية، من محاولة اغتيال في المحافظة.

وقال مصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "مسلحين حاولوا ليل امس اغتيال احد حراس مشروع الديوانية، ما اسفر عن اصابته بجروح بليغة".

وأضاف المصدر أن "الحارس حالته خطرة وهو يرقد حالياً في احد المستشفيات".

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