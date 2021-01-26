الحرس الوطني سيبقى في واشنطن حتى منتصف اذار بسبب تهديدات امنية مستمرة

2021/01/26 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون في البنتاغون الإثنين أنّ الآلاف من جنود الحرس الوطني الأميركي الذين تم نشرهم في واشنطن لحماية حفل تنصيب الرئيس جو بايدن سيبقون في مواقعهم حتى منتصف آذار بسبب “تهديدات” مستمرّة.ولم يقدم المسؤولون معلومات محددة حول هذه التهديدات، … Readmore

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