واشنطن تجمد العقوبات التي فرضتها على الحوثيين في اليمن شهراً واحداً لاتاحة وصول المساعدات الانسانية

2021/01/26 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمّدت الولايات المتّحدة الإثنين لمدّة شهر سريان العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على المتمرّدين الحوثيين في اليمن بعدما صنّفتهم “جماعة إرهابية”، وذلك لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد ريثما تعيد إدارة الرئيس جو بايدن النظر بمفاعيل … Readmore

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