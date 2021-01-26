2021/01/26 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، ان تكون بلاده قد أجرت مفاوضات مع الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه.

تخت روانجي رمى في تصريح الكرة في ملعب الإدارة الأميركية الجديدة قائلا، إن إيران أعلنت مرارا وتكرارا انها ستعود الى التزاماتها الكاملة في حال مقابلتها بالمثل من قبل الأطراف الأخرى، مضيفا ان الأمر متروك لواشنطن لتقرر اما فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين والعودة للاتفاق النووي، أو الاستمرار في سياسات إدارة ترمب المفلسة على حد وصفه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخت روانجي: على واشنطن الاختيار بين فتح صفحة جديدة او الاستمرار بسياسة ترمب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخت روانجي: على واشنطن الاختيار بين فتح صفحة جديدة او الاستمرار بسياسة ترمب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).