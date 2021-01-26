وفد من طالبان في طهران وظريف يؤكد وجود علاقة بين بلاده والحركة

2021/01/26 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، وصول وفد من حركة طالبان الأفغانية الى طهران، للقاء مسؤولين إيرانيين.

الوكالة قالت ان الوفد السياسي الذي يترأسه الملا عبد الغني برادر، المساعد السياسي لطالبان، وصل الى طهران تلبية لدعوة من الخارجية الإيرانية، بهدف عقد لقاءات مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي كان قد صرح في وقت سابق ان بلاده لا تنكر علاقاتها مع الحركة، ومؤكدا ان وجود زعيم طالبان السابق الملا أختر منصور في إيران قبل بضع سنوات.

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