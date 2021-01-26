متظاهرون في إيران: رواتبنا بالريال ونفقاتنا بالدولار

2021/01/26 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم المئات من المتقاعدين في إيران، تظاهرة أمام منظمة التخطيط والميزانية في طهران، للاحتجاج على قلة ما يتقاضونه من رواتب تقاعدية، وسوء أحوالهم المعيشية.

وكالة إيلنا للأنباء قالت ان المتظاهرين أبدوا اعتراضهم على طريقة معادلة معاشاتهم التقاعدية، وعدم المساواة بين رواتب الدولة ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، مرددين شعارات من بينها “راتبنا بالريال، ونفقاتنا بالدولار”، و “لن نهدأ حتى نحصل على حقوقنا”، مؤكدين أن رواتبهم متدنية للغاية ولا تكفي لتوفير أدنى متطلبات الحياة.

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