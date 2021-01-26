زراعة البصرة: الزبير تحقق قفزة في انتاج محصول الطماطم

2021/01/26 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت مديرية زراعة البصرة، الثلاثاء، عن ارتفاع مستوى انتاج وتسويق محصول الطماطم خلال الشهر الحالي الى اكثر من 75 الف طن.وقال مدير شعبة زراعة الزبير صالح حسن في حديث صحفي، أن "الانتاج اليومي اقترب من 5 آلاف طن، محققا ارتفاعا كبيرا عن معدلات الانتاج الطبيعية".واضاف، ان "معدل تسويق المحصول من المركز الموحد في البرجسية بدأ بالتصاعد، متوقعا ان يتعدى الإنتاج النهائي للمحصول خلال الموسم الزراعي الحالي النصف مليون طن".واشار حسن، إلى ان "الأسعار المطروحة في مركز التسويق تراوحت بين 6000 ـ 12000 الف دينار للصندوق الواحد".كاشفا عن "تزايد وصول المسوقين من مناطق وسط وشمال البلاد في بالإضافة الى المحافظات الجنوبية، ما ادى الى تحقيق اكتفاء في الأسواق المحلية".

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