متحدث طالباني يوضح ما جرى في اجتماع وفد الاقليم مع المالية النيابية

2021/01/26 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أوضح المتحدث باسم رئيس وفد اقليم كردستان سمير هورامي،الثلاثاء، ما جرى خلال مباحثات الوفد في بغداد مع اللجنة المالية النيابية.

وقال هورامي في حديث صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "الاجتماع ناقش حجم الواردات والمصاريف بكل دقة"، مشيرا الى ان "وفد اقليم كردستان قدم جميع المعلومات الوثائق الخاصة باقليم كردستان والى اللجنة المالية في مجلس النواب.

واضاف ان "اجتماعات وفد حكومة اقليم كردستان ستستمر لتثبيت الاتفاق الذي ابرم بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في الشهر الاخير من العام الماضي في الموازنة الاتحادية للعام 2021".

وعقد وفد حكومة الاقليم برئاسة نائب رئيس حكومة كردستان قوباد طالباني، مساء أمس، أول اجتماع له مع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

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