القانونية النيابية: لايمكن إجراء الانتخابات المبكرة إلا بهذه الطريقة

2021/01/26 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغدادأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الثلاثاء ، أن هناك مساريين لإجراء الانتخابات الاعتيادية والمبكرة ، مؤكدا انه لايمكن اجراء الانتخابات المبكرة قبل حل البرلمان نفسه بالأغلبية المطلقة .وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “لا يوجد اي تنظيم دستوري او قانوني سوى المادة 64 والتي تنص على حل البرلمان نفسه بالاغلبية المطلقة”.وأضاف أن “المسار الآخر الانتخابات الاعتيادية وجد في الدستور العراقي وتجري قبل انتهاء الدورة البرلمانية التقويمية ب ٤٥ يوما”، مبينا أن “هناك حالة استثنائية وهي الانتخابات المبكرة التي لايوجد لها أي تنظيم دستوري أو قانوني إلا وفق المادة ٦٤ وهو حل البرلمان نفسه”.وأكد العقابي، “عدم وجود أي موعد ثابت للانتخابات المبكرة مالم يحل البرلمان نفسه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء النواب قبل فترة الشهرين من موعد إجراء الانتخابات “.



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