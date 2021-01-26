خلافات بين وفد الاقليم والحكومة المركزية حول مسألة سعر النفط والعائدات

2021/01/26 | 12:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أن اجتماعات وفد إقليم كوردستان مع اللجنة المالية ستستمر لأن الجانبين مختلفان على مسألة النفط والعائدات.وصرح عضو المالية النيابية، شيروان ميرزا قادر بأنه: “استضافت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الليلة … Readmore

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