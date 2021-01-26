2021/01/26 | 12:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلّم مجلس الشيوخ الأميركي رسمياً القرار الاتّهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقّ الرئيس السابق دونالد ترمب لمحاكمته برلمانياً بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول، لينطلق بذلك أول إجراء في تاريخ الولايات المتحدة يرمي لعزل رئيس سابق.والنواب التسعة الذين عيّنتهم رئيسة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الشيوخ الامريكي يتسلم رسمياً من مجلس النواب القرار الاتهامي بحق ترامب) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الشيوخ الامريكي يتسلم رسمياً من مجلس النواب القرار الاتهامي بحق ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).