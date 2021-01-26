الداخلية تحدد موعد إصدار جواز السفر العراقي الجديد

2021/01/26 | 12:05 - المصدر: NRT عربية

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جوازات سفر عراقية

فوتو: ارشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت مديرية شؤون الجوازات في وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن موعد إصدار الجواز العراقي الجديد.

وذكر مدير شؤون الجوازات اللواء أحمد عبد الستار، في تصريح صحفي، اليوم، 26 كانون الثاني 2021، ان "مديرية الجوازات ستباشر بالعمل على إصدار الجواز الجديد في النصف الثاني من العام الجاري".

وأضاف أن "الجواز الجديد يحمل مواصفات دولية كما يتضمن شريحة سيم كارت"، فيما اكد على الاتفاق مع وزارة الاتصالات لإكمال جميع المواصفات بعد وصول الطابعات وتغيير البرامج.

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي، أفاد في وقت سابق، أنه سيتم العمل على تغيير الجواز العراقي بمواصفات دولية تليق بوضع العراق ومكانته.

ر.إ

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