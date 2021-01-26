النزاهة تضبط مسؤولين بتهمة الابتزاز والرشوة في ملف نصب الكاميرات

2021/01/26 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، ضبط مسؤولين بمحافظة بغداد بتهمة تلقي رشى وابتزاز، مقابل صرف مستحقات شركة لنصب الكاميرات تصل مبالغها إلى (20,000,000,000) مليار دينار.

وأفصحت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، عن "تفاصيل عمليَّة الضبط، التي نفَّذتها بموجب مُذكرة قضائية لمدير قسم الحسابات في المحافظة،" مُبيّنةً أن "ملاكات مديرية تحقيق بغداد التابعة للهيئة قامت بمتابعة المتهم متابعة دقيقة ورصد وتوثيق لقاءاته واتفاقاته التي سبقت موعد تسلم مبلغ الرشوة المتفق عليه، الذي حدد بنسبة (5) بالمائة من مبلغ المُستحقَّات إلى أن تمكنت من ضبطه متلبسا بالجرم المشهود أثناء تسلم مبلغ الرشوة، معززة ذلك بالتصوير الفديوي والفوتوغرافي لعملية الاستلام والتسليم".

وتابعت الهيأة مُوضحةً تفاصيل العملية، "إذ قادت التحقيقات الأولية مع المتهم الأول إلى الاعتراف على شركائه في العملية، حيث تم استحصال القرار القضائي بضبط المتهمين اللذين اعترف عليهم المتهم الأول، استناداً لأحكام القرار (160 لسنة 1983) وتوجَّهت ملاكات المديريَّة إلى مقرّ المحافظة، لتنفيذ أمر القبض الصادر عن الجهات القضائية بحقّ الْمُتَّهَمين المشتركين بعمليَّة الرشوة والابتزاز".

وأشارت إلى أنَّ "ملاكات المديريَّة، وبإشراف جهات إنفاذ القانون، تَمَكَّنَتْ من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق كُلٍّ من معاون مدير مكتب المحافظ ومدير قسم التخطيط بالمحافظة، وتمَّ عرض الْمُتَّهَمين الثلاثة على قاضي التحقيق الْمُخْتَصِّ الذي قرَّر توقيفهم على ذمة القضيَّة، استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة".

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