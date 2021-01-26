الحشد الشعبي يرد على أنباء تنفيذه حملة اعتقالات في صلاح الدين

2021/01/26 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

كشف المتحدث باسم محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الاثنين (26 كانون الثاني 2021)، حقيقة تنفيذ الحشد حملات اعتقال "عشوائية" في صلاح الدين، بعد هجوم تنظيم داعش الارهابي الأخير في منطقة العيث.

وقال الحسيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "كل الأنباء والمعلومات، التي تحدثت عن وجود حملات اعتقال عشوائية، يقوم بها الحشد الشعبي في صلاح الدين، غير دقيقة ولا صحة لها، وهي اتهامات لغرض اثارة الفتنة".

وبين ان "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية، ولا تتحرك الا وفق اوامر عسكرية تصدر من الجهات العليا، واي حديث بغير ذلك هدفه التسقيط ليس الا، والحشد الشعبي، تعود على هذه الاتهامات".

وتناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بأن قوات الحشد الشعبي نفذت حملة اعتقالات عشوائية في محافظة صلاح الدين، على خلفية هجوم داعش الذي استهدف قطعات الحشد أول أمس منطقة العيث.

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