2021/01/26 | 12:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن افتتاح ثاني معمل لانتاج انواع الاسفلت من قبل وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز في ناحية القيارة جنوب الموصل.وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء للانباء/ نينا/ان"افتتاح معمل الرماح الثاني لإنتاج الأنواع المختلفة من مادة الاسفلت والذي من شأنه ان يرفد الدوائر الخدمية والسوق المحلية بإنتاجه سيسهم في حركة الاعمار والبناء التي تشهدها المحافظة ".وتابع ان" الطاقة الإنتاجية للمعمل تصل الى 60 ألف طن سنويا "مضيفا " سيكون هناك افتتاح معامل اخرى في غرب الموصل خلال الفترة القريبة لتغطية احتياجات المحافظة بالكامل"/انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح ثاني معمل لإنتاج الاسفلت جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح ثاني معمل لإنتاج الاسفلت جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).