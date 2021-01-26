تنسيق برلماني حكومي لتحديد موعد إجراء انتخابات مجالس محافظات العراق

2021/01/26 | 12:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة المحافظات والأقاليم النيابية اليوم الثلاثاء، عن وجود فراغ تشريعي ورقابي بسبب غياب مجالس المحافظات....

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