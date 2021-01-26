الصحف الكويتية تولي اهتماماً كبيراً بزيارة الازرق الى العراق

2021/01/26 | 12:06 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اولت وسائل الاعلام الكويتية اهتماما كبيرا بزيارة وفد المنتخب الكويتي بكرة القدم الى البصرة وخوض اللقاء الودي بين العراق والكويت يوم غد الاربعاء على ملعب البصرة الدولي، مشيدة بالاستقبال اللافت الذي حظي به الوفد الكويتي من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم والجماهير العراقية والصحافة والاعلام المحلي.

وجاء عنوان صحيفة الرأي : استقبال لافت لوفد منتخب الكويت في البصرة

«الأزرق» يتدرب في «جذع النخلة»… اليوم

يخوض منتخب الكويت لكرة القدم، اليوم، تدريبه الوحيد في مدينة البصرة العراقية التي وصلها، أمس، براً، استعداداً لمواجهة مضيفه العراقي ودياً، الأربعاء، ضمن تحضيرات الجانبين للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي تُستأنف في مارس المقبل.

وكان في استقبال الوفد، لدى وصوله إلى الحدود العراقية، القنصل الكويتي بدّاح الدوسري والملحق الديبلوماسي محمد الخليفة ومحافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي للعبة إياد البنيان والأمين العام محمد فرحان.



وحرص وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال على الالتقاء بلاعبي «الأزرق» وبرئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف.

اما جريدة الجريدة فكتبت : الأزرق يتدرب اليوم على استاد البصرة استعداداً للقاء العراق، وكاراسكو يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيل.

يضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الإسباني كاراسكو، لمساته الأخيرة على الخطة التي سيلعب بها، وكذلك التشكيل الأساسي الذي سيلعب به أمام المنتخب العراقي في المباراة الودية الدولية التي ستجمعهما في الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء، على استاد البصرة الدولي، وذلك خلال التدريب الذي سيجريه الفريق، اليوم، في نفس مكان وموعد المباراة.



ويركز كاراسكو خلال تدريب اليوم، الذي سيستمر لمدة 60 دقيقة، على حسم التشكيل الأساسي، وتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

وتناولت صحيفة السياسة :البصرة تستقبل وفد الأزرق بالورود، منتخبنا يضع اللمسات الأخيرة في “جذع النخلة” اليوم.

يؤدي منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريبه الرئيس والأخير مساء اليوم على ستاد جذع النخلة الدولي في مدينة البصرة، استعدادا للمباراة الودية الدولية التي تجمعه مع مضيفه العراقي، وكان وفد الأزرق، الذي ترأسه الشيخ أحمد اليوسف، وضم عددا من المرافقين، قد وصل الى البصرة في وقت متأخر من مساء أمس، وحظي باستقبال رسمي، من قبل محافظ البصرة اسعد العيداني ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وإياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم والامين العام للاتحاد محمد فرحان، كما كان في استقبال الوفد القنصل الكويتي بداح الدوسري والملحق الدبلوماسي محمد الخليفة، وقوبل الوفد لدى استقباله البصرة عبر منفذ سفوان الحدودي باستقبال جماهير حافل حيث اصطف العشرات لتحية اللاعبين بالورود والازهايج، كما تواجد اعضاء رابطة المنتخب العراقي الذين رفعوا اعلام الكويت عاليا وهتفوا باسم الازرق الذي يزور الاراضي العراقية للمرة الاولى بعد غياب دام 32 عاما.

وعنونت صحيفة الوطن: الجماهير العراقية تستقبل «الأزرق» على الحدود.

لقي منتخبنا الوطني لكرة القدم استقبالا حافلا من الجماهير العراقية لدى عبوره المنفذ الحدودي البري متجها الى مدينة البصرة حيث سيلاقي نظيره العراقي غد االاربعاء في مباراة ودية هي الأولى في العراق منذ زمن بعيد.

اما صيفة القبس فاشارت الى ان الازرق يتدرب في جذع النخلة استعدادا لمواجهة العراق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحف الكويتية تولي اهتماماً كبيراً بزيارة الازرق الى العراق 7 SKY TV.

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