تحديد موعد إصدار جواز السفر العراقي الجديد

2021/01/26 | 12:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت مديرية شؤون الجوازات في وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن موعد إصدار الجواز العراقي الجديد.وذكر مدير شؤون الجوازات اللواء أحمد عبد الستار، في تصريح صحفي، اليوم، 26 كانون الثاني 2021، ان “مديرية الجوازات ستباشر بالعمل على إصدار الجواز الجديد في النصف الثاني من العام الجاري”.وأضاف أن “الجواز الجديد يحمل مواصفات دولية كما يتضمن شريحة سيم كارت”، فيما اكد على الاتفاق مع وزارة الاتصالات لإكمال جميع المواصفات بعد وصول الطابعات وتغيير البرامج

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