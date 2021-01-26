حسم مصير “قرية الارامل” في ديالى

2021/01/26 | 12:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاعلن مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، عن حسم مصير قرية الارامل في بعقوبة بعد اجتماع طارى.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قائممقامية بعقوبة عقدت اجتماعا طارئا مع الدوائر ذات العلاقة ومنها البلدية لحسم مصير قرية المهجرين في اطراف بعقوبة والتي تضم اكثر من 300 منزل سكني لاسر ضحايا الارهاب من مختلف مناطق ديالى والتي تعيش وضع انساني معقد جدا”.واضاف الحيالي،ان” الاجتماع جاء لحسم مصير وجود القرية التي اغلب سكنتها من الارامل والايتام الذين فقدوا ذويهم في دوامة الارهاب الاعمى الذي ضرب مناطق واسعة من ديالى بعد 2003 مؤكدا بان القرار كان ببقاء القرية في موقعها دون اي ازالة اي منزل واعتماد القرارات الحكومية في تنظيم القرية من خلال لجنة حكومية”.واشار الى ان” اهالي القرية كانوا في حالة خوف شديد في الايام الماضية من امكانية ترحيلهم من منازلهم باعتبارهم متجاوزين على اراضي حكومية لكن القرار اعتمد الاطر الانسانية في دعم الاسر المنكوبة”.ويطلق اهالي بعقوبة على قرية المهجرين بقرية الارامل كونها اغلب منازلها هم من ضحايا الارهاب الذي فقدوا المعيل “.انتهى 25 ف

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