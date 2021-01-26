وفد سياسي من حركة طالبان يصل إلى طهران

2021/01/26 | 12:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده ، وصول وفد سياسي من حركة طالبان إلى العاصمة الايرانية طهران .وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ، سعيد خطيب زاده ، ان الوفد السياسي من حركة طالبان الذي وصل طهران هو برئاسة الملا عبد الغني برادر .وقال متحدث باسم السلك الدبلوماسي الايراني إن …

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