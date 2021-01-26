2021/01/26 | 12:16 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 26 يناير 2021 | 12:15 مساءً

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التخطيط: الجهاز المركزي للتقييس نجح بتطوير مواصفات صناعة المواد الإنشائية

التخطيط: الجهاز المركزي للتقييس نجح بتطوير مواصفات صناعة المواد الإنشائية

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