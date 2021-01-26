2021/01/26 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمنت وزارة الخارجيّة مواقف الدول الصديقة والشقيقة، والمنظمات الدوليّة، التي قدمت التعازي للعراق بضحايا العمل الإرهابي الذي استهدف العاصمة بغداد قبل أيام.

المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف نشر بيانا على الصفحة الرسمية للوزارة، قال فيه، ان الخارجية العراقية وفي الوقت الذي تدين فيه الأعمال الإجرامية، فإنها تشدد على أنّ العراق ماضٍ في جُهُود مكافحة الإرهاب، والقضاء على فلوله وأفكاره، ومُواجَهة جميع المخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تثمن موقف الدول والجهات التي قدمت التعازي بجريمة ساحة الطيران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تثمن موقف الدول والجهات التي قدمت التعازي بجريمة ساحة الطيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).