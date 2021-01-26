البصرة.. تحقيق قفزة في انتاج محصول الطماطم بالزبير

2021/01/26 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية زراعة البصرة، الثلاثاء،

عن ارتفاع مستوى انتاج وتسويق محصول

الطماطم خلال الشهر الحالي الى اكثر من

75 الف طن.

وقال مدير شعبة زراعة الزبير، صالح حسن،

أن “الانتاج اليومي اقترب من 5 آلاف طن،

م

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