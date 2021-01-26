الكاظمي: الحكومة تسعى لإقامة مشاريع نفط وغاز كبرى في ذي قار

2021/01/26 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي،

مصطفى الكاظمي، جمعا من شيوخ العموم

لعشائر محافظة ذي قار ووجهائها.

ووجه الكاظمي، وفقا لبيان صادر عن

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وزارة

الإعمار والإسكان والبلديات بو

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