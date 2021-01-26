ضبط مسؤولين في محافظة بغداد بتهمة الابتزاز والرشوة

2021/01/26 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الثلاثاء، مسؤولين بمحافظة بغداد بتهمة

تلقّي رشى وابتزازٍ؛ مقابل صرف

مُستحقَّات شركةٍ لنصب الكاميرات تصل

مبالغها إلى (20,000,000,000) مليار دينار.

الهيئة أفصحت عن

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