مصدر نيابي: الوفد الكردي سيجتمع مع اللجنة المالية غدا ويسلمها تفصيلات كاملة

2021/01/26 | 12:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد مصدرنيابي كردي , الثلاثاء، ان وفد حكومة الإقليم سيجتمع يوم غد الاربعاء مع اللجنة المالية النيابية وتسليم الأجوبة الكاملة بكل تفاصيلها التي وجهتها اللجنة المالية , مشيرا الى ان الوفد اعتمد الشفافية في تقديم كامل المعلومات المطلوبة .وقال المصدر ان ” اللجنة المالية وجهت لوفد حكومة الإقليم برئاسة قوباد طالباني محموعة من الأسئلة والاستفسارات لغرض اطلاعها بشأن عدد الموظفين والمبالغ السابقة والموارد الحقيقية للمنافذ الحدودية وغيرها قبل يومين”.وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان ” الوفد قد اعد الأجوبة الكاملة وسيعرضها يوم غد الأربعاء في اجتماع يضم الوفد واللجنة المالية بكل شفافية ” , مؤكدا ان ” الوفد الكردي يمتلك كامل الصلاحيات في اتخاذ القرارات النهائية”.وكانت عضو اللجنة المالية النائب سهام شنون قد كشفت امس الاثنين لـ/ المعلومة / عن ورقة مطالب اللجنة المالية التي سلمتها لوفد إقليم كردستان .



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