إرنست ماخ (1838 – 1916) - غازي الصوراني

2021/01/26 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني عالم طبيعي (فيزيائي) وفيلسوف نمساوي مثالي ذاتي، وأحد مؤسسي الفلسفة التجريبية النقدية، وضع نظريته على النقيض من المادية الفلسفية، فالمفاهيم عند "ماخ" هي بمثابة رموز تشير إلى "مُرَكّبات الأحاسيس" (أي الأشياء)، وقد كشف وفَنَّدَ كتاب لينين "المادية والتجريبية النقدية"([1]) فلسفة "ماخ" المثالية الذاتية"([2]).في اسهاماته الفلسفية، كان لماخ تأثيراً كبيراً على الوضعية المنطقية من خلال نقده ......





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