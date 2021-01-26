الغرب يريدها ملوّنة في موسكو - حسن مدن

2021/01/26 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_مدن "الثورات الملونة"، أو البرتقالية، كما توصف أحياناً، وسيلة الغرب المجربة في إضعاف النفوذ الروسي في محيطه الجيو سياسي بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، وهي وسيلة آتت أُكلها في أكثر من مكان، في مقدمتها أوكرانيا، حيث أوصلت إلى سدة الحكم فيها نخبة سياسية – اقتصادية متمردة على موسكو، وحاولت أن تفعل شيئاً مشابهاً في جورجيا، وكانت المحاولة الأخيرة في بيلاوروسيا حليف روسيا الأقرب.لكن الغرب يريد ما هو أكثر.



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