بالوثيقة ... مصرف الرافدين ينشر تعليمات الفوائد الجديدة للودائع الثابتة والتوفير

2021/01/26 | 12:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، التعليمات الخاصة بالفوائد الجديدة للودائع الثابتة والتوفير.

ونشر المصرف وثيقة حصلت وكالة الانباء العراقية (واع) على نسخة منها " تضمنت تعليمات الفوائد الجديدة للودائع الثابتة والتوفير".

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