3 قرارت جديدة من مصرف كردستان الدولي

2021/01/26 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف كردستان الدولي الاسلامي، تفعيله صناديق ايداع لخزن مستندات الزبائن.

وقال المصرف في وثيقة تلقتها "الاقتصاد نيوز"، إنه "فعل مصرف كردستان الدولي الاسلامي صناديق الايداع بأنواعها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لزبائنه ليتسنى خزن النفيس من المجوهرات ومستنداتكم الثمينة".

وقرر المصرف، بحسب الوثيقة، "اطلاق تمويل المشاريع وفتح الاعتمادات المستندية لقاء رهن المخشلات الذهبية".

كذلك قرر افتتاح فرعاً جديداً له في مدينة زاخو.

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