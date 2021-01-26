المالية النيابية: ضغطنا 30 تريليون ووصول الوفد الكردي مهم لإقرار الموازنة

2021/01/26 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

عد عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري، الثلاثاء، أن وصول الوفد الكردي مهم لإقرار الموازنة، سيما فيما يخص الاتفاق على الكميات المصدرة من النفط، فيما أوضح أن اللجنة ضغطت نحو 30 تريليون من قيمة الانفاق بالموازنة.

وقال الجبوري في حديث صحفي، إنه "تم الاتفاق على تقليص النفقات في الموازنة بنحو 30 تريليون دينار كما تم الغاء استقطاعات رواتب الموظفين بشكل نهائي، وحتى موضوع فرض ضريبة الدخل التي قدمتها وزارة المالية".

وأضاف أن "اللجنة طالبت وزارة المالية بالعمل على تفعيل قانون 113 الخاص بفرض ضريبة الدخل على الموظف والمعمول به سابقا".

وأشار إلى أن "الموازنة في طور الاكتمال، سيما مع وصول الوفد الكردي لبحث المادتين 10 و 11 الخاصتين بالاقليم ونسبته بالموازنة والاتفاق على كمية النفط المصدر من الاقليم ووارداته الاخرى".

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