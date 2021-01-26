العمليات المشتركة: استنفار أمنى لكشف الجهات التي تساعد الإرهابيين في تنفيذ عملياتهم

2021/01/26 | 12:33 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملات استباقية شهدت القبض على العديد من المتورطين بغداد- وعد الشمري: أكدت قيادة العمليات المشتركة، أمس الاثنين، وضع خطط لملاحقة مساعدي تنظيم داعش في هجماته الأخيرة ببغداد وصلاح الدين، مشيرة إلى أن قيام القوات الأمنية بنشاطات استباقية اسهمت في القبض على عدد من الارهابيين.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح إلى ...

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