ترجيحات بتأجيل التفاوض الأميركي مع طهران لما بعد الانتخابات الإيرانية

2021/01/26 | 12:33 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشمل الملف النووي والصواريخ البالستية الصباح الجديد-متابعة يتطلع البيت الأبيض الجديد والإدارة الأميركية إلى خبير الشرق الأوسط والمتخصص في حل النزاعات، روبرت مالي، ليترأس المحادثات بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران.وكان مالي، المولود لأم يهودية أميركية وأب يهودي مصري، عضوا في فريق الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في قمة كامب ديفيد ...

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